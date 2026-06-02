西半山瑧環高層平台戶7700萬沽　一年累劈980萬　12年樓價蒸發2成

二手市場轉旺，惟仍有早年入市的業主要蝕讓離場。西半山瑧環一伙高層四房平台戶放盤一年，累劈980萬元後，終以7,700萬蝕讓沽出，約39,568元， 略低市價。原業主於12年前一手買入，帳面蝕讓1,938.8萬元或貶值兩成。



外望半山夜景、部份維港海景

中原地產分行高級分區營業經理高偉鴻表示，是次成交為西半山瑧環高層平台特色戶，實用面積1,946平方呎，採四房三套間隔，附衣帽間及工人套房，連逾300平方呎私人平台，外望半山夜景及部份維港海景。原業主在一年前以8,680萬元叫價放盤，最終累減980萬元後，終以7,700萬元沽出，呎價約39,568元， 略低市價。

據知，原業主於2014年以9,638.8萬元購入單位，持貨至今12年，是次轉手帳面蝕讓1,938.8萬元，單位期內貶值20%。

兩年半僅錄10宗二手 9宗要蝕走

翻查資料顯示，瑧環過去少有二手成交，如連同今次成交，過去兩年半僅錄10宗二手成交，當中有9宗需要蝕讓離場，其中最大一宗為中層D室，在2025年6月以990萬元沽出，上手業主6年轉手帳面蝕讓28%或390萬元離場。

西半山瑧環。

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