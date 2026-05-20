「高官樓后」謝小華2920萬沽西半山殷然兩房　長揸十年帳賺182萬

樓市漸見熾熱，有官場人士趁旺沽貨。據地產代理消息，有「高官樓后」之稱的新任政制及內地事務局局長謝小華，新近以2,920萬元沽出西半山殷然一伙兩房戶，呎價約28,854元。她持貨約十年，帳面獲利約182.5萬元或6.7%。



市場消息透露，上述成交單位為殷然中層A室，實用面積1,012平方呎，屬兩房連士多房間隔，該單位原叫價3,100萬元連租約放盤，議價後以2,920萬元沽出，呎價28,854元。

「高官樓后」謝小華持有 十年升值6.7%

資料顯示，單位原業主為新任政制及內地事務局局長謝小華（JANICE）及其相關人士，早於2016年斥資2,737.5萬元購入，單位一直用作收租，2024年租金水平約6萬元。謝小華等人持貨約10年現轉售，帳面獲利182.5萬元或6.7%。

根據行政會議官守議員個人利益登記冊的最新資料顯示，謝小華於本月初更新了利益申報紀錄。她原先於中西區持有6個住宅單位，現已減至5個，反映她近期已沽出其中1伙物業。

成交單位為殷然中層A室，實用面積1,012平方呎，屬兩房連士多房間隔。（資料圖片）

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