名店洗牌!Tiffany & Co.撤出時代廣場　Kim Kardashian內衣店接手

銅鑼灣時代廣場近年人流較往年大有減少，甚至有市民戲稱為「死場」，商場業主九龍倉置業（1997）亦曾承認商場正積極調整租戶組合。而早前由美國珠寶品牌Tiffany & Co.租用，面向羅素街及鵝頸橋方向的大單邊舖，新近將有新租客進駐。



現場所見，相關舖位已經圍板，圍板以奶茶色做底色，寫有「skims」字眼。新租客為美國名媛兼真人騷女星金·卡戴珊（Kim Kardashian）創立的美國內衣及塑身衣品牌SKIMS，將於銅鑼灣時代廣場開設首間香港專門店，並在今年11月開幕。



九龍倉置業（1997）日前公布截至2026年6月底止中期業績，受惠利息開支大幅減少，基礎淨盈利按年增長6%至33.11億元。不過集團旗下旗艦商場時代廣場繼續受壓，該集團指受市場競爭及租金壓力影響，收入及營業盈利分別下跌12%及13%，商場及寫字樓出租率分別為95%及89%。

商場轉陣 奢侈品牌變人氣女士內衣店

商場表現受壓下積極應對，商場一個當眼舖位最新由奢侈品租戶轉變為人氣女士內衣品牌。涉及物業為銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場G樓G128號舖，建築面積約4,000平方呎，該舖舊租客為珠寶品牌「Tiffany & Co.」。市場人士透露，Tiffany & Co.長情租用十餘年，當年月租約600萬元，呎租約1,500元，但至近年受零售市場疲弱影響，品牌撤出前的租金水平不排除有所調低。

涉及物業為銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場G樓G128號舖，建築面積約4,000平方呎。（蔡偉南攝）

Tiffany & Co.撤出時代廣場 料新址租金未必回落

惟Tiffany & Co.品牌早前已正式撤出時代廣場，選擇將門店搬遷至同區的利園三期，據市場人士透露，利園高檔客比較多，故Tiffany搬遷未必是因為新址租金較為吸引所導致。另外，時代廣場舊址舖位租金為新租客與業主直接洽商，因此難以估計月租水平。

相關舖位已經圍板，圍板以奶茶色做底色，寫有「skims」字眼。（蔡偉南攝）

SKIMS將在銅鑼灣開設首間專門店

SKIMS為美國名媛兼真人騷女星金·卡戴珊（Kim Kardashian）創立的美國內衣及塑身衣品牌，主打貼身衣物、運動服及家居服。以往報道指出，該品牌將於銅鑼灣時代廣場開設首間香港專門店，並在今年11月開幕。金卡戴珊曾指感到期待，並讚揚香港擁有令人難以置信的活力、獨特時尚視野以及對全球時尚的影響力。

時代廣場圍板處處 人流疏落

值得留意，銅鑼灣時代廣場近年人流大為減少，甚至被網友戲稱其淪為「死場」、「靜過圖書舘」。據記者早前直擊，可見時代廣場存在圍板處處的情況，人流亦偏疏落，各層都有大量空置，沒有擠逼情況，與銅鑼灣「遊客聚集地」印象形成強烈反差。

LV加強核心區布局 時隔三年重返時代廣場

不過，近年有奢侈品牌選擇在時代廣場加強核心區的布局。在2021年3月宣佈關閉時代廣場分店的法國奢侈品龍頭品牌路易威登（LOUIS VUITTON），時隔三年至2024年重返時代廣場，租用一個複式舖位作為旗艦店，租約期超過5年，新店較三年前舊舖大2,000平方呎。

↓↓ 當年LV重新進駐時代廣場之情況 ↓↓

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