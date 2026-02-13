趕農曆新年前入市　用家538萬購屯門時代廣場　業主賺五球過肥年

農曆新年將至，買家加快入市。屯門時代廣場一伙兩房單位，最新以538萬元成交，呎價約11,047元。據瞭解，買家為上車客，見業主願意減價12萬元，故決定在農曆新年前購入作安樂窩。而原業主長情持貨約38年，帳賺五球離場，樓價升值12倍。



中原地產首席分區營業經理梁健文表示，上述成交單位為時代廣場A座中層5室成交，實用面積487平方呎，採兩房間隔。該單位開價550萬元，經買家議價後，以538萬元成交，實用呎價11,047元。

上述成交單位為時代廣場A座中層5室成交，實用面積487平方呎，採兩房間隔。（資料圖片）

上車客趁減價入市 農曆年前成功置業

代理透露，新買家為上車客，鍾情單位質素，且見業主願意減價，於是迅速拍板入市，成功於農曆新年前榮升業主。參考屋苑同類單位售價，涉及A座低層5室，面積間隔相同；於本月初以440萬元沽出，呎價9,035元，較上址平約18.2%。

業主持貨38年 帳賺近五球離場

至於，原業主於1988年以40.66萬元買入單位，持貨約38年，帳面獲利497.34萬元，單位升值12倍。