JLL：中環甲廈空置率回落至9.2%　惟九龍東繼續惡化升至20.7%

仲量聯行（簡稱JLL）發表的《香港地產市場觀察》報告中指出，4月份中環甲級寫字樓空置率進一步回落0.4個百分點至9.2%，為各寫字樓分區市場中唯一錄得空置率改善的市場。



儘管其他分區市場空置率有所上升，在中環的帶動下，4月底整體寫字樓空置率仍維持於13.5%。其中，九龍東空置率升幅最為顯著，按月由20.4%升至20.7%。



仲量聯行香港、澳門及台灣董事總經理鮑雅歷表示，隨著中環頂級寫字樓接近全部租出，市場需求正逐漸轉移至長江集團中心二期等新落成甲級商廈。目前寫字樓租賃需求依然由金融機構、財富管理及保險公司主導，在中環優質樓面供應漸趨緊絀的情況下，佔有高鐵地利的西九龍亦成為租戶追捧的另一目標。

仲量聯行香港、澳門及台灣董事總經理鮑雅歷表示，隨著中環頂級寫字樓接近全部租出，市場需求正逐漸轉移至長江集團中心二期等新落成甲級商廈。

仲量聯行研究部資深董事鍾楚如補充，4月份整體甲級寫字樓租金按月上升1.2%。中環繼續是推動租金增長的主要動力，月內升幅達2.1%。同時，灣仔 / 銅鑼灣租金亦初現復甦跡象，按月上升1.2%。

4月份寫字樓租賃市場錄得8,000平方呎的正淨吸納量，核心區市場的增長完全抵銷了非核心區市場的負吸納量。回顧2026年首四個月，中環平均每月錄得逾10萬平方呎的淨吸納量。

此外，西九龍甲級寫字樓亦備受租戶追捧，尤其吸引金融及保險業進駐，兩者繼續主導租賃需求。例如，AXA安盛於西九龍International Gateway Centre承租高層三層樓面，合共97,500平方呎。

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