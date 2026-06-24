樂風周佩賢｜旺角全新單幢住宅THE BOUNDARY　股東委託代理招標

【周佩賢／樂風集團／楚撚記】樂風集團（Lofter Group）創辦人及主席周佩賢於5月12日離世，該集團發展的全新物業項目被推出招標發售。第一太平戴維斯及高力表示，獲業主委託以公開招標形式出售旺角界限街2C號全幢全新商住物業THE BOUNDARY，8月11日中午截標。



全幢涉58伙 住宅總實用面積1.3萬呎

物業為一幢全新落成的商住大廈，樓高23層，地盤面積約2,819平方呎。 項目住宅部分總實用面積約13,174平方呎；全幢合共提供58個住宅單位，戶型包括20個一房單位及38個開放式單位。 此外，物業設有2個地下商舖，批則面積合共約998平方呎。項目設有兩部住宅升降機、住客會所及近千平方呎公用花園空間，定位精品住宅，並取得BEAM Plus暫定金級評級。

物業位處旺角界限街，屬九龍市區核心地段。鄰近港灣豪庭廣場及V Walk等大型商場，設零售、餐飲、休憩及民生設施。

旺角界限街2C號全幢全新商住物業THE BOUNDARY。

項目由不同投資者作股東共同持有

據悉，項目原由樂風集團發展，並獲不同投資者作股東共同持有，於去年已上載樓書。惟早前樂風集團周佩賢離世，集團遭債權人入稟高等法院提出清盤呈請，並已排期於2026年8月5日進行聆訊。現一眾小股東，委託兩間測量師行出售。

料可拆售或作學生宿舍

第一太平戴維斯投資及銷售部副主管及資深董事陳汝軒表示，THE BOUNDARY位處旺角核心住宅地段，屬市場罕有的全新全幢商住項目，兼具即時部署及長線增值潛力。項目單位組合靈活，配套完善，特別適合有意整體收購作投資、拆售，或研究作學生宿舍等營運用途的買家。相信是次招標將吸引本地及機構投資者關注。

高力香港資本市場及投資服務部主管翟聰表示，學生住宿市場正蓬勃發展，而整幢全新高質素住宅物業在市場上極為罕見。該物業僅距離港鐵九龍塘站兩個站，位置優越，十分適合用作香港城市大學及香港浸會大學等大學的學生住宿。預期是次出售可吸引各類型投資者，包括尋求長線持有優越核心地段全幢住宅物業、並享有穩定租金回報及升值潛力的投資者。

左起：歌手方皓玟、樂風集團創辦人及主席周佩賢、歌手馮允謙

樂風集團創辦人及主席周佩賢。（資料圖片）

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