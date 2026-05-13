樂風周佩賢輕生　大角咀商廈年初淪銀主盤　8項「輕資產」涉百億

【周佩賢／樂風集團／楚撚記】何文田太子道西211號Kadoorie Hill昨午（12日）揭發燒炭案，一名43歲姓周女子死亡。據了解，死者為楚撚記大排檔老闆、樂風集團創辦人及主席周佩賢。目前周佩賢正被申請破產，法庭排期在下月16日聆訊。消息指，她患有抑鬱症，於約一星期前曾向友人透露，公司面對嚴重財政壓力及可能面對刑事責任，當時她曾表示不會尋死；惟昨日下午，友人收到周佩賢發出的訊息稱自殺，於是報警，救援人員破門入屋後發現周已明顯死亡，睡房床邊遺下燒過的炭。



事實上，透過「輕資產」形式發展的樂風集團近年陷入財困，在今年2月份，該集團大角咀必發道商業項目One Bedford Place淪為銀主盤，被接管人接收推出招標，是次屬該集團首個物業淪為銀主盤個案。據市場消息，上述全新商廈，估值達19.8億元。而該集團目前合共有8個項目以「輕資產」模式開發，其他項目暫時未有消息被接管。



「輕資產」運作 8項目涉約百億元

樂風集團在物業市場上一直採用「輕資產」運作方式，即他們未必以自家資金持有物業，但會以服務提供者或管理者角色，替有意投資物業的股東尋找項目、提升資產價值。

多項「輕資產」涉及住宅、商廈及工廈

據樂風集團網頁資料，以「輕資產」模式開發的項目有8個，其中住宅項目包括九龍界限街2C至2D號、旺角洗衣街Elize Park、鴨脷洲平瀾街及好景街地盤等；至於商業項目則分布於佐敦南京街、尖沙咀漢口道及大角咀，當中必發道One Bedford Place已被接管。另有一項工廈項目大角咀必發道TWO BEDFORD PLACE。

市場預計，該8項「輕資產」模式開發的項目涉資約100億元。

據樂風集團網頁資料，以「輕資產」模式開發的項目有8個，包括住宅、商廈及工廈。

大角咀必發道100號商業項目One Bedford Place。

大角咀商廈被接管 曾指市值遠高於銀行貸款金額

在今年2月份大角咀必發道商業項目One Bedford Place淪為銀主盤時，樂風集團發言人當時回覆《香港01》表示，集團一直與銀行保持密切溝通，並就相關物業積極接洽潛在買家，致力尋求最佳交易安排。該項目市值遠高於銀行貸款金額，集團有信心銷售進度將會有序推進，並能於短期內為各方創造「三贏」局面。

樂風集團創辦人及主席周佩賢。

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