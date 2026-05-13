樂風集團確認創辦人及主席周佩賢離世　感謝股東、各界友好慰問

【周佩賢／樂風集團／楚撚記】何文田太子道西211號Kadoorie Hill昨午（12日）揭發燒炭案，一名43歲姓周女子死亡。據了解，死者為楚撚記大排檔老闆、樂風集團創辦人及主席周佩賢。目前周佩賢正被申請破產，法庭排期在下月16日聆訊。消息指，她患有抑鬱症，於約一星期前曾向友人透露，公司面對嚴重財政壓力及可能面對刑事責任，當時她曾表示不會尋死；惟昨日下午，友人收到周佩賢發出的訊息稱自殺，於是報警，救援人員破門入屋後發現周已明顯死亡，睡房床邊遺下燒過的炭。



樂風集團透過公關確認創辦人及主席周佩賢已於昨日（5月12日）離世。指出周佩賢生前致力於在地產項目中實踐創新、美學與文化的融合，她的熱情與獨特視野，賦予了集團不朽的價值，將永遠緬懷這位傑出的領導者。集團團隊將秉持周佩賢的精神，恪盡職守。誠摯感謝各股東及各界友好長期以來的關心與慰問。



樂風集團創辦人及主席周佩賢。

透過「輕資產」形式發展的樂風集團近年陷入財困，在今年2月份，該集團大角咀必發道商業項目One Bedford Place淪為銀主盤，被接管人接收推出招標，是次屬該集團首個物業淪為銀主盤個案。據市場消息，上述全新商廈，估值達19.8億元。而該集團目前合共有8個項目以「輕資產」模式開發，其他項目暫時未有消息被接管。

大角咀必發道100號商業項目One Bedford Place。

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