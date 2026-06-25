深井縉皇居低層原裝三房915萬沽　貴過高層近4%　8年升一成｜多圖

二手市場轉旺，深井縉皇居一伙低層原裝三房新近以915萬元沽出，呎價約1.18萬元，較鄰座同類高層賣貴近4%，上手業主持貨8年轉手獲利逾一成。



晉誠地產高級營業經理姚頌溏表示，是次成交為深井縉皇居2座低層A室，實用面積775平方呎，原裝屬三房套加工人房間隔，內櫳闊落，裝修乾淨，可望青馬橋全海景。原業主最初以970萬元叫價放盤，經議價後累減55萬元獲外區換樓客以915萬元接貨，呎價11,806元。

望青馬橋全海景

參考同類成交為1座高層A室，實用面積同屬775平方呎，在今年4月以880萬元沽出，反映是次低層A室成交較鄰座高層賣貴近4%。

2018年買入價820萬

據知，原業主在2018年3月以820萬買入，持貨至今8年轉手，帳面獲利95萬元，單位期內升幅11.6%。

深井縉皇居

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