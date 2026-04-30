內地客4.2億買西半山寶峰　豪繳2730萬印花税　較加稅前畀多53%

本港樓市氣氛轉旺，有內地客無懼最新6.5%豪宅新印花稅，擲4.2億元買西半山豪宅寶峰，是次入市需要支付樓價6.5%印花税，料涉2,730萬元税款，較加稅前的1,785萬元，上升逾53%。



資料指，是次成交為寶峰頂層連天台特色戶A室，實用面積6,701平方呎，連303平方呎平台及5,723平方呎天台，連1個車位以4.2億元易手，呎價62,677元。至於，新買家以公司名「SHINE ACTION LIMITED 」入市，其公司董事姓鄭（ZHENG），英文名字為國語拼音，料為內地客，獲送贈傢俱優惠。

需付印花税6.5%涉2730萬 較加稅前增53%

值得留意的是，財政司司長陳茂波在2月25日新一份財政預算案中表示，調整1億元以上的住宅物業交易印花税，由4.25%調高至6.5%，並在2月26日生效。換言之，是次入市買家需要支付樓價6.5%印花税，料涉2,730萬元税款，較加稅前的1,785萬元，上升約53%。

西半山豪宅寶峰。

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