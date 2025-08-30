基金見血蝕11舖　盛滙李根興樂觀招架　起碼蝕得出有人接貨｜燈神

零售舖市暫時仲未見到曙光，上半年在3個月內連環以蝕讓價沽售10間舖位的盛滙商舖基金創辦人李根興，踏入下半年終於開展新一輪沽貨行動，最新以640萬元沽出一個大角咀地舖，持貨4年就大幅貶值44.3%，成為該基金今年最大蝕讓個案。



見到李根興又再蝕讓，燈神都替佢感到肉痛，所以就致電關心一下，佢就坦白話其實下半年已經唔至一宗蝕讓，仲有其他舖位都要蝕住賣，不過就相信舖市最壞情況已經過去，遲啲再賣舖，蝕讓幅度會慢慢收窄。而佢自己就慶幸目前係「I'm physically well, financially terrible」（身體健康可以，財政狀況很糟糕），所以會保持正面心態應對困境，「若果將積極心態變成消極，就真的玩完了」。



講返最新李根興所沽的舖位，為大角咀合群街2至16號中原樓地下D12A舖，位於合群街及惠安街交界單邊，建築面積約610平方呎，另設天井約500平方呎。該舖位在7月底以640萬元沽出，成交呎價約1.05萬元。舖位由餐廳租用，月租3.3萬元，新買家可享6.2厘租金回報。

盛滙商舖基金於2021年7月疫情期間以1,150萬元買入上述舖位，當時連每月4萬元餐廳租約購入。其後一度叫價1,950萬元放售。

間間舖都不捨得賣 但都要套現

燈神問起點解今次睇錯舖位導致輸大錢，成為基金歷來最蝕個案，李根興就解釋「百分比（貶值）好似好多，但舖位價格較細，相信基金其他銀碼較大的舖位不會出現同樣的蝕幅」，又承認今次蝕讓舖位位置真的較差，在中港通關之後，旁邊的其他舖位也同時關掉了」。

對於願意大幅蝕讓沽貨，他無奈表示，「總之就是......我們覺得難得有人願意出價的時候，當然我們覺得間間舖都不捨得賣，但是我們都要套現，所以我覺得那個（蝕幅）是個別事件」。

「樓市站穩，舖市就站穩」

問及舖市前景是否一片暗淡？李根興就話近期已經有一些資深地產代理短炒賺錢，因此預計短期內或會出現摸貨、炒得起的情況，所以個人估計舖市最壞情況已經過了。「現時很視乎樓市情況，只要樓市站穩，舖市就站穩、寫字樓亦都會站穩，因為樓市現在的成交量，是舖市的三、四十倍」。

他又進一步解釋，現在樓市有一半是投資者，另一半是自用，只要樓市一開始上升，那些投資者會想買一層樓回來收租，回報可能是3厘、4厘至5厘，但舖位市場可能高達6至7厘，因此自然有部分的錢會流到舖市，只要三十分之一的錢流到舖市，舖市的成交量已經多一倍，你看現在的舖市，成交量已經開始多，只要樓市站穩，我覺得工商舖會站穩。

「I'm physically well, financially terrible」

雖然今年已經連環蝕讓11個舖位，但李根興在社交平台上依然保持正面樂觀，不時做運動強身健體，更加大show肌肉照。李根興對此講解現時的投資心態，直言「I'm physically well, financially terrible」（身體健康可以，財政狀況很糟糕），「有一百億，但你沒有身體健康都沒用，健康是無價的」。

李根興表示，自己在整個基金中佔有三分之一的股份，總資金達到十幾億。儘管面臨著市場波動，四分之一的投資者已經退出，但他仍然堅信大部分鐵粉會繼續支持。

盛滙商舖基金創辦人李根興。（FB圖片）

「積極心態變成消極，就真的玩完了」

李根興又強調「我覺得做得這一行，你可能問我香港明天會怎樣？我經常說明天會更好，原因是我做得這一行，我一定要對未來抱著希望，你覺得明年差過今年，後年跌一半，你永遠覺得未來差一點的話，你很難做這一行的。所以我就覺得永遠抱著一個正面心態，若果將積極心態變成消極，就真的玩完了」。

外資基金「掉鎖匙」 李根興：盛滙基金淨負債僅4%

另外，燈神收到風，目前市場有個別外資基金竟然「掉鎖匙」，旗下民生商場、市區共居物業被銀行沒收淪為銀主盤，並以大幅蝕讓價沽出，問及旗下基金會否出現同類情況，李根興就表示，盛滙商舖基金的淨負債僅僅為4%，屬於非常低的水平，而且很多舖位買入時都是ALL CASH，坦言他們基金賣舖，完全與銀行Call Loan無關。

李根興稱，政府為工商舖物業撤辣後，由於交易成本減少，市場買賣明顯上升。（羅國輝攝）

不同於外資基金貸款比例高昂

他又表示，我想我們和他們外資基金不同，我不知道別人的基金怎麼樣，但是我們起碼沽得出舖位，其實我們（下半年）沽了不止一單，其他個案你們不知道。起碼我們沽得出，沽得出即使蝕也好，起碼蝕得出有人接貨，但其他基金想沽蝕也蝕不出。原因是因為很多基金的銀行借貸比例會比較高，分分鐘問銀行借一半以上，涉及樓價6成至7成，但問題是工商舖跌價不止3成至4成。

李根興：經紀脈絡優於外資基金

他又指，我個人沽貨都有個advantage，打鑼打鼓又拍片，又周圍宣傳，香港經紀多人認識我，多人會問我的貨，多人還價，但如果他們（外資基金）沽貨是沒有優勢，人家最主要是不認識他們，所以這是我們和他最大的分別，我們起碼走到貨，但絕大部分想沽貨的業主，也沽不到貨。