盛滙李根興640萬沽大角咀舖 4年帳蝕44% 今年最大蝕幅
撰文：蔡偉南
今年上半年在3個月內連環以蝕讓價沽售10間舖位的盛滙商舖基金創辦人李根興，踏入下半年後再度蝕讓沽舖，最新以640萬元售出大角咀合群街地舖，持貨4年帳面蝕510萬元或44.3%，亦成為該基金今年最大蝕幅個案。
上述舖位為大角咀合群街2至16號中原樓地下D12A舖，位於合群街及惠安街交界單邊，建築面積約610平方呎，另設天井約500平方呎。
該舖位在7月底以640萬元沽出，成交呎價約1.05萬元。舖位由餐廳租用，月租3.3萬元，新買家可享6.2厘租金回報。新買家為澤豐資本有限公司（WATERFRONT CAPITAL LIMITED）。
2021年買入價1150萬
資料顯示，盛滙商舖基金於2021年7月疫情期間以1,150萬元買入上述舖位，當時連每月4萬元餐廳租約購入。其後一度叫價1,950萬元放。
值得留意，盛滙商舖基金在今年上半年已經連環蝕讓，在3個月內累積沽出10間舖位，套現合共約1.56億元，較總買入價2.075億元，帳面蝕讓5,150萬元，平均蝕讓幅25%。
當時李根興表示，舖市售價較疫前高位回落4成。今年該基金也要面對現實蝕沽，又認為做基金不能死守。為保持基金流通性，必須貨如輪轉。坦言「輸錢也要輸得積極！」，並指會保持積極心，繼續換貨「香港總有睛天」。
