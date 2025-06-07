炒燶十間舖輸半億　市傳半山豪宅撻訂！盛滙李根興親回...｜燈神

香港商業房地產資產價格大幅下挫，過往專門投機炒舖的投資者，在三個月前終守唔住出現「第一滴血」，而直至近日更出現火燒連環船的情況。講緊的投資者就是盛滙商舖基金創辦人李根興（Edwin），其基金在過去三個月連環蝕沽10個舖位，合計帳面蝕讓超過半億。



由於基金出現連環蝕讓情況，近日市場突然傳出李根興去年底斥資5,800萬元買入的半山豪宅將會撻訂。燈神與Edwin平日都叫「有計傾」，所以都膽粗粗打去關心下，不過Edwin就直斥完全錯誤，直接否認撻訂傳聞，仲話對於近期不斷蝕讓唔會感到辛苦，最重要啲舖賣得出！



李根興（Edwin）近日成為市場焦點，自從在今年3月份出現第一滴血後，至今已經累積沽出10個舖位，不過全部都要蝕錢收場。翻查該10宗蝕讓個案，全部都是位於九龍、港島的市區位置，當中有8個舖位均於2022年至2023年買入。

例如西營盤水街地舖，面積1,540平方呎，以1,560萬元沽出，較2022年8月買入價貶值36.3%。而蝕幅最大的一宗，則早於2019年買入，為新蒲崗爵祿街地舖，面積僅僅只有220平方呎，近期就以650萬元沽出，較2019年買入價1,150萬元大幅貶值43.5%。

「蝕賣唔到就辛苦，蝕得出就真係算贏家」

對於基金旗下舖位連環蝕讓，李根興就睇得好化，佢話「唔辛苦、蝕讓之嘛有咩問題？今時今日沽唔到、蝕賣唔到就辛苦啦，蝕得出就真係算贏家」。他又重申一路死守冇用，做基金最重要「啲錢係流動」。

李根興表示，今年目標要套現2億至3億元，目前已套現1.56億元，估計今年餘下時間需要再沽5至10間舖，但估計都會繼續蝕賣。而套現所得資金，部份將會用作償還銀行貸款，而其餘資金未來會重新入市，強調會重新再買舖位。

李根興稱，政府為工商舖物業撤辣後，由於交易成本減少，市場買賣明顯上升。（羅國輝攝）

中美貿易戰爆發 5個獲洽舖位Offer即縮沙

對於近期連環蝕讓急沽10個舖位，他表示，在美國對中國實施關稅前，本身有5個舖位獲買家洽購，不過在4月2日美國落實加徵關稅，「所有Offer立即縮沙」，反映中美關稅戰大大影響基金沽舖部署。因此，近月中美關稅戰情況略為改善，基金決定把握好時機，加快去貨速度，李根興就直言「所以趁這一段時候突然間市況好轉，我就跟同事講，總之走啦，走啦，走咗先，因為唔知聽日會發生咩情況」。

（Reuters）

沒銀行Call loan、基金負債偏低 惟部份投資者有意贖回資金

問及是否與銀行施壓追收貸款（Call loan）有關，李根興則表示沒有銀行Call loan，又指基金的負債比例偏低，僅約15%。至於基金部份投資者方面，李根興表示，有少部份投資者想贖回資金，因此需要沽貨，目前整個基金的資產管理規模大約11億元，有意贖回的投資者，以金額計算，佔大約12%，涉及逾1億元。

市傳中半山半億豪宅撻訂 李根興親回「完全錯誤」

李根興在2024年11月斥資5,800萬元買入的中半山好利閣四房豪宅，最近市場有傳聞指已經撻訂，不過李根興向燈神表示「相關消息完全錯誤」，直言上述豪宅單位原本已經寫明在今年6月30日完成交易，加上目前已有很多銀行表示願意提供按揭貸款，坦言「完全無問題呀」。

若無銀行借錢 將以現金形式Complete完成交易

Edwin又補充一句，就算沒有銀行貸款，本身已經準備好現金以支付單位的餘下樓價，「我一定會Complete（完成交易）㗎啦，唔使擔心，即使冇銀行借錢，我都預咗Complete，現金5800萬，我都會抬過嚟」。

↓↓中半山舊山頂道6號好利閣低層戶↓↓

+ 1

+ 3