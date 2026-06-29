24孝父母為小朋友成長　不惜追價入市　終363萬買屯門上源銀主盤

樓市氣氛轉旺，銀主亦加快沽貨步伐。屯門上源一伙高層一房銀主盤新近以363萬元沽出，呎價9,213元。新買家為外區首置客，為考慮小朋友成長需要，故尋覓更大空間，終因為要穩奪心頭好，決定「追價」3萬元奪成功心頭好。



屯門上源一房銀主盤363萬沽

利嘉閣地產分行高級經理黃錦鵬表示，是次成交為屯門上源6B座高層F室銀主盤，單位實用面積約394平方呎，屬一房連開放式廚房間隔，望山景，銀主最初開價360萬元，由於開價合理，單位吸引多個準買家競投，最終搶高至363萬元沽出，呎價9,213元。

屯門上源。

對手眾多 決定「追價」3萬奪心頭好

至於，新買家為首置客，原居住於九龍區，因考慮小朋友的成長需要，渴望尋覓空間更大、居住環境更佳的居所，因鍾情單位高層景觀開揚，間隔四正，加上屋苑配套設施齊全，於是洽購，在第一口價已非常貼近銀行開價，但見對手眾多，決定「追價」3萬元，成功心頭好。

物業8年蝕讓127萬

據知，原業主於2018年以490萬元，惟單位終淪銀主盤，物業至今8年，如是次成交價363萬元沽出，帳面蝕讓127萬元，單位期內貶值約25.9%。他補充，該屋苑目前放盤量約34個，入場費由約380萬元起。

屯門上源。

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