新盤短炒獲利　「層購」炒家湧現　葉秀亮：樓市虛火｜財策相對論

本港樓市氣氛回暖，有大行報告調升今年樓市預測至最多一成半，亦有地產代理行創辦人預測年內樓價可升近兩成。不過中港兩地跨境交通越來越方便，有分析師認為同城化會越來越嚴重，未來樓市難以持續上升，究竟香港未來樓市走勢如何？今集《財策相對論》我們請到經濟學者葉秀亮教授，分享他對未來樓市走勢的看法。



新盤短炒獲利常出現 葉秀亮：市場曾處極度恐慌至大跌價

近期樓市上出現不少新盤短炒獲利兩至三成的個案，加上尖沙咀新盤亦有不少大手客以「一層層」的方式入市，葉秀亮認為，由於早前市場曾處於極度恐慌令議價空間極大，當時投資者隨時可以劈價10%甚至更多。但當市場回穩後，議價幅度收窄令資產價值回升，所以在價格大跌後輕微反彈並不奇怪，認為樓市長遠走勢仍取決於經濟發展、同城化效應及結構性轉變等因素。

越多炒家入市 越代表樓市虛火

另一方面，葉秀亮認為，若有質素高的買家，發展商不傾向把新盤單位賣給炒家，因為炒家常以公司名義入市，隨時可能撻訂離場且難以追討。若出現發展商大量沽貨給炒家的情況，反映其銷售困難，這種由炒家撐起的市況往往只是虛火。

新盤短炒獲利常出現，當中有不少炒升二、三成。葉秀亮教授表示，市場曾處極度恐慌至大跌價。（黃祐樺攝）

經濟學者葉秀亮教授。

同城化差距主要取決於通達性

由於中港兩地跨境交通越來越方便，有意見指未來同城化或會越來越嚴重，樓市難以如以前一樣大幅上升。葉秀亮認為中港兩地始終存在差異，而這個差距主要取決於通達性。他舉例指，以前過關程序繁複需要耗費大量時間排隊，但現在只需簡單掃描即可完成，加上未來新科技應用，通關過程將更加快捷，進一步縮小因地理邊界造成的阻隔。

料日後兩地樓價縮窄至20或30%差距

加上目前越來越多人北上退休、居住或遷冊至內地，葉秀亮預計未來只會出現更多這些情況，將會促使兩地樓價差距進一步收窄，又指雖然短期內不會完全一樣，仍需一段長時間過渡，但最終可能縮窄至20或30%差距。

葉秀亮教授認為，中港兩地同城化差距主要取決於通達性，料未來通關過程將更加快捷，進一步縮小因地理邊界造成的阻隔。