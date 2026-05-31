樓市泡沫　地產業界造成的孽　葉秀亮：托唔到幾耐｜財策相對論

本港第一季GDP按年增長5.9%，表現高於市場預期，差估署數據亦顯示今年首季樓價升4.4%，不少新盤推出市場可以做到沽清，甚至發展商加價仍吸引大批準買家排隊。香港樓市目前是否已經觸底反彈正值上升階段，社會又是否需要作出調整，以避免面臨更長時間的經濟衰退？今集《財策相對論》我們請到經濟學者葉秀亮教授分享他的看法。



目前樓市反彈的現象，葉秀亮認為可以用數學和經濟學上的區域性底部（Local Minimum）與全域性底部（Global Minimum）來理解。早前樓市跌得很急，香港政府便推出許多政策「撐住」，才在區域性底部暫時停了下來。

葉秀亮：「真金白銀」入市說法是強詞奪理

目前，地產商趁股市表現回升等因素順勢將樓價再度推高，並吸引內地買家入市，營造市道暢旺的氣氛。葉秀亮認為，雖然確實帶動了一些成交，但本質上仍屬一陣炒風。早前有意見表示該批買家是「真金白銀」入市，但他表示如果任由內地人炒賣原本屬於香港人的樓，這種「真金白銀」的說法根本是強詞奪理。

差估署數據顯示今年首季樓價升4.4%，不少新盤推出市場可以做到沽清，甚至發展商加價仍吸引大班人排隊買樓。

葉秀亮認為內地客「真金白銀」入市說法是強詞奪理。

失業率僅屬數字 就業人口一直在下降

政府公布最新失業率維持3.7%不變，葉秀亮表示如果觀察總就業人口，就會發現這個數字一直在下降，這意味著許多失去工作的人已經直接脫離了勞動力市場，導致統計上的分子與分母同時下降，而最主要是作為分母的勞動人口減少了，即使把國內輸入的勞動力計算在內，總就業人口依然呈現下跌趨勢，反映出經濟情況並不樂觀。

如不主動調整價格 市場機制會修正

他又認為，市場力量絕不會容許事物長期停留在扭曲狀態。如果不主動讓價格進行調整，市場機制最後就會透過「數量調整」自行修正。這意味著屆時社會會出現大量失業、大量空置物業，以及大量商品滯銷，逼使工資和物價一路向下跌。

「這其實是地產業界造成的孽」！葉秀亮認為，目前地產業界將資產泡沫推到如此高位，但泡沫終究有破滅的一天，價格始終都要回落。即使現在樓價已經下跌了一輪，這種勉強撐起來亦糸維持不了多久，長遠而言仍難逃不過下跌。

經濟學者葉秀亮。

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