教育產業擴充積極　一窩蜂湧入市　李兆波：規劃落後｜財策相對論

近年香港政府大力推廣「留學香港」品牌，施政報告亦指出，非本地生學額上限會調高至50%，同時推出「城中學舍」放寬商廈改劃為學生宿舍，以及推三幅地建學生宿舍，究竟學生宿舍前景，以至香港教育產業未來發展如何？今集《財策相對論》我們請到經濟學者李兆波教授分享他的看法。



規劃落後於學校課程擴充

李兆波認為，本港的教育產業目前正處於積極擴充階段，但要成為國際教育樞紐似乎就言之尚早，政府在規劃上較英國、澳洲這些國家慢了一點。而學生宿位亦明顯看到不足夠的，原因是因為規劃落後於學校課程擴充。

他又指，香港目前有五間大學的排位在全球100大之內，表現相當有競爭力，同時亦吸引不少的內地生來港攻讀碩士課程。如果是就讀全日制課程的話，該類學生最需要一個居住的地方，而這批內地學生其實四散於私人住宅當中。因此，若有一些合適的學生宿舍，這類學生便可以享有一些學生宿舍生活，住宿費用會較便宜，位置鄰近學校，歸屬感亦會好些。

香港學費貴 若效益不成正比 教育樞紐夢恐破滅

至於香港要成為國際教育樞紐，李兆波擔心是否真的可以做到國際化，他直言如果單靠內地生的話就要小心。近年內地的經濟面臨很大挑戰，很多內地學生會在完成學士、碩士學位才會投身社會，而香港學費亦較內地貴，例如清華、北大學士學位（本科）可能八千多元人民幣一年學費，但香港的私立大學一年學費至少亦要十萬八萬。當內地生在香港完成學位後出來找工作，發現得到的成果是與支出不成正比，花費高昂學費來港讀書的熱潮便會差一點，香港想成為國際教育樞紐夢就會破滅。

供應過多市場會調整

另外，李兆波亦對目前一窩蜂投資學生宿舍的現象感到擔憂。他指，雖然投資學生宿舍短期回報預計沒有問題，但中長期需回歸市場本質，一旦供需失衡，市場必然會進行調整。