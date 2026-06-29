長成交期又出事！上源2000呎連花園戶買家5年後棄購　輸逾250萬訂

萬科香港旗下屯門掃管笏上源錄一宗特色戶撻訂，有連花園戶買家在5年後選擇棄購，料遭發展商殺訂至少逾250萬元。值得留意的是，該單位在今日（30日）起招標重售上述撻訂單位至12月31日。



買家2021年3144萬連兩個車位入市

據成交紀錄冊顯示，最新一宗撻訂單位為上源1A座地下及高層地下A室，實用面積2,173平方呎，連588平方呎花園，屬四房間隔，買家於2021年4月以3,144萬元連兩個車位買入，當時採1230日成交期，即成交期逾3.3年。

萬科香港旗下屯門掃管笏上源。

買家獲提前入住優惠 可先以租客身份入住

另資料又指，當時買家獲發展商提供「提前成交現金回贈 」，以及「萬科成長計劃」外，亦「獲提前入住優惠」，即可以與發展商簽訂租約，在住宅物業買賣交易完成前，可以租客身份入住。

5年後棄購輸逾250萬元訂金

最終單位在2026年6月26日被取消交易，即該名買家在5年後終止買賣並棄購，料至少損失樓價8%、即約251.52萬元。發展商亦安排明日（30日）起招標重售上述撻訂單位。

萬科香港旗下屯門掃管笏上源。

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