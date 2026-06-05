LYOS複式三房撻訂貨1263.5萬重沽　較撻訂前輕微賣平2.6%

長實（1113）旗下洪水橋現樓新盤#LYOS一伙撻訂貨，新近以1,263.5萬元沽出，呎價16,240元，較撻訂前輕微賣平2.6%。長江實業集團營業部高級營業經理梁焯鏗表示，項目現僅餘最後4伙複式花園戶可供選購。



撻訂貨1263.5萬重沽

據成交紀錄冊顯示，是次撻訂重售單位為#LYOS複式B座3室 ，實用面積778平方呎，連308平方呎花園，及及306平方呎天台，屬三房間隔，新近以1,263.5萬元沽出，呎價16,240元。

發展商表示，新買家選用「轉租為買」付款計劃，獲9.5%折扣，另獲50,000元額外優惠，買家只需提供原有租約亦不用繳付釐印費。

長江實業集團營業部高級營業經理梁焯鏗。

2025年曾以1297.4萬沽 當時買家攜風水大師睇樓

翻查資料指，上述單位在2025年2月份以1,297.4萬元沽出，呎價16,676元，當時買家採「複式360付款計劃」，不過，該單位在6月1日最新顯示為終止買賣合約，反映買家已棄購，料單位終遭發展商殺訂樓價10%，料合共涉及約129.74萬元。

至於，撻訂買家為內地客，在多次參觀心儀單位後再攜同風水大師睇樓，因對物業環境和質素非常滿意，加上該單位附送全屋傢俬，決定入市。

#LYOS複式B座3室。

曾錄14伙撻訂 去年向3名撻訂買家追討最多140萬差價

值得留意的是，該盤曾發生14伙分層單位買家撻訂離場事件，長實營業部首席經理郭子威表示在2024年5月表示，如最新單位成交價較撻訂前出現差額，將會向未能按照買賣合約完成交易者（撻訂買家）追回差額。而事實上，長實早在2025年4月起已經向三名#LYOS撻訂買家追討介乎在55萬元至140萬元差價。

長實（1113）旗下洪水橋現樓新盤#LYOS。

長實（1113）旗下洪水橋現樓新盤#LYOS。

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