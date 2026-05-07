內地客短炒中伏！5510萬沽匯璽四房　不足一年明賺實蝕反輸258萬

二手市場回暖，過去市場錄不少扣使費仍可短炒獲利個案，惟南昌站匯璽一伙逾2,100呎的四房成交，竟然偏離大市，雖然帳面不足一年升值逾82萬元，惟扣代理佣金及印花稅後，料明賺實蝕逾258萬元。



匯璽III逾二千呎四房5510萬沽 低估價近5球

上述成交單位為匯璽III皇鑽匯5期A室，實用面積約2,112平方呎，屬四房間隔，面向開揚海景，在4月下旬以5,510萬元沽出，呎價26,089元。

另據恒生網上銀行估價，上述單位估價為6,008萬元，即最新成交價較估價低498萬元或8.3%。

南昌站匯璽。

帳面升值82.5萬 惟扣使費明賺實蝕

至於，原業主姓陳，其英文名為普通話拼音，料為內地背景人士，在2025年6月以5,427.5萬元買入，持貨至今不足一年，是次轉手帳面獲利82.5萬元，單位期內升值1.5%。

惟如計及買賣兩次的代理佣金110萬元，以及買入時的印花稅230.7萬元，料需實蝕逾258萬元。

南昌站匯璽。

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