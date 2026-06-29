青衣明翹匯一房戶462萬沽　短炒1年升值16%　帳面賺62萬

二手盤源緊縮，買家入市態度積極，青衣明翹匯錄得短炒成交。該屋苑一伙一房單位以462萬元易手，原業主持貨僅1年多，帳面獲利62萬元，物業期內升值16%。



利嘉閣地產青衣區助理營業董事彭錦添表示，成交單位為明翹匯2A座中層D室，實用面積299平方呎，屬一房間隔，以462萬元沽出，實用呎價約15,452元。

成交價較銀行估價低1.3%

該單位網上銀行估價約468萬元，最終成交價462萬元，低出約6萬元或1.3%，買家以略低於估價水平承接。

5月400萬買入 持貨1年賺62萬

原業主於2025年5月以400萬元購入單位，持貨約1年多，帳面獲利62萬元，物業期內升值約16%。

青衣明翹匯

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