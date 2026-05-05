入伙盤短炒　屯門黃金海灣開放式連天台戶290萬沽　一年升值14.5%

二手樓市繼續回暖，入伙數個月的屯門黃金海灣1期意嵐出現短炒個案，屋苑一伙連天台特色戶新近以290萬元沽出，較一年前買入價帳面升值約14.5%。



利嘉閣地產深井及青山公路區助理分區董事陳龍勳稱，上述成交個案為黃金海灣1期意嵐5A座的一伙頂層連天台單位，實用面積約206平方呎，另連87方呎天台，採開放式間隔，望海景。

陳氏指，新買家為區內客，鍾情單位享海景，採光度佳兼間隔四正，加上連天台，決定洽購，並以290萬元成交，折合呎價約14,078元。

一手買入價253.2萬

據悉，原業主在去年以約253.2萬元一手買入單位，持貨僅1年，帳面獲利36.8萬元，期內物業升值約14.5%。

屯門黃金海灣·意嵐。（李煥好攝）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。