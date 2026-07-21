內地客接貨！9150萬買天璽．天　上手年半前聯名買入　今大賺千萬

樓市氣氛轉旺，啟德天璽．天錄短炒大升個案。屋苑一伙四房雙套單位早前以9,150萬元沽出，呎價高達45,911元，新買家曝光，料為內地背景人士。至於，原業主在2024年10月以約8,014.6萬元聯名方式購入，持貨逾1年半帳面大賺逾1,135萬元離場。



是次成交為天璽．天3座高層A室，實用面積1,993平方呎，屬四房雙套間隔，在6月初以9,150萬元沽出，呎價45,911元。至於新買家姓楊（YANG），其英文名以普通話拼音，料為內地背景人士。

持貨逾1年半 帳面升逾1135萬

至於，原業主以聯名方式買入，分別姓李（LEE）及陳（CHAN）在2024年10月以約8,014.6萬元一手購入，持貨至今逾1年半，如撇除現金回贈，是次轉手獲利逾1,135萬元，單位期內升值14%，料為屋苑獲利金額最多的短炒二手成交個案。

該名原業主當時更獲發展商提供最多樓價4%現金回贈，因此料實際賺幅更多。不過原業主買入單位亦繳付了大約340萬元的稅款，涉及樓價約4.25%。

今年錄44宗獲利成交 最勁一伙帳賺39%

翻查資料，如連同是次成交，天璽．天由今年初至今錄44宗獲利成交個案，當中賺幅由1%至39%不等。當中賺幅最勁為一期6座中高層F室，在今年5月以1,410萬元沽，持貨一年半帳升39%離場。

啟德天璽．天。

啟德天璽．天。

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