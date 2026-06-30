淺水灣「迎夏」頂層複式戶3.2億招標沽　呎價達8萬

港島南區超級豪宅錄得大額成交。由前太古地產(01972)前主席簡基富(Keith Kerr)旗下The Development Studio(TDS)發展的淺水灣道125號項目「迎夏」，剛以招標形式售出頂層複式連裝修單位，成交價3.2176億元，折合呎價8萬元。



該單位為項目12至13樓頂層複式戶，實用面積4,022平方呎，另連1,199平方呎私人平台。單位設有客飯廳、家庭廳、書房及大型廚房，主人套房附設衣帽間，並享電梯大堂。

淺水灣道125號項目「迎夏」。

全盤僅6伙複式大戶 尚餘5伙招標

「迎夏」為低密度豪宅，樓高13層，全盤僅設6伙複式單位。除是次售出的頂層複式外，位於1至11樓尚餘５伙實用面積3,957平方呎的複式單位，將繼續以招標形式推出市場。

項目前身為GULESTAN 2020年10.12億購入重建

翻查資料，淺水灣道125號前身為12層高豪宅「GULESTAN」，於1965年入伙。TDS於2020年以10.12億元購入全幢重建。項目重建後僅提供6伙複式大戶。

單位設有客飯廳、家庭廳、書房及大型廚房，主人套房附設衣帽間，並享電梯大堂。

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