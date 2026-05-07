淺水灣豪宅破頂！達明牆紙老闆妻1.7億沽自製複式戶　創屋苑新高

市況逐漸轉旺，二手豪宅錄得破頂成交。由達明牆紙老闆余潤明之妻子持有，淺水灣道詩禮花園一伙複式單位連兩車位，於上月中以1.7億元沽出，呎價約43,323元，造價屬屋苑單一交易新高紀錄。余潤明妻子持貨約14年，帳賺逾4,500萬元或約35.5%。



上述成交物業為詩禮花園高層C室，實用面積3,924平方呎，原則為兩伙單位，原業主將其打通成為自製複式戶。該物業於上月中連兩個車位以1.7億元易手，呎價約43,323元。造價屬屋苑單一交易新高紀錄，呎價則屬近4年高位。

達明牆紙老闆之妻持有 14年升值約36%

資料顯示，原業主以「泰達實業有限公司（TOP REACH INDUSTRIES LIMITED）」名義作登記，其股東及董事均包括余盧藍幗，即達明牆紙老闆余潤明之妻子。她早於2012年斥逾1.25億元購入上述單位及車位，是次易手持貨約14年帳面獲利逾4,500萬元離場，物業期內升值約35.5%。

成交物業為詩禮花園高層C室，實用面積3,924平方呎，原則為兩伙單位，原業主將其打通成為自製複式戶。（代理圖片）

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