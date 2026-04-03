資深投資者李一強入市　斥9200萬購淺水灣麗景園兩伙二千呎豪宅

二手樓市轉旺，投資者陸續入市買豪宅。本地資深投資者李一強新近斥資約9,200萬元買入淺水灣麗景園兩伙二千呎豪宅。



中原地產高級資深營業董事何兆棠表示，淺水灣麗景園近日錄得兩宗買賣成交，單位分別為6座低層戶及8座高層戶，實用面積同樣是2,049平方呎，採3房1套間隔，享開揚海景。近日連車位分別以4,400萬元及4,800萬元，成交總值約9,200萬元，折合實用呎價21,474元和23,426元。

資料顯示，新買家登記姓名均為Lee Yat Keung，與本地資深投資者李一強同名，料屬同一人。

據悉，兩名原業主分別於2009年以2,688萬元及2008年以3,310萬元連車位購入單位，持貨約17至18年，是次轉手兩名業主帳面獲利分別為1,712萬及1,490萬元。

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