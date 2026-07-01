MegaBox頂層空中花園MegaSky啟用 佔地3萬呎、採全透視落地玻璃
撰文：蔡偉南
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商場大搞休閒打卡聖地吸客！九龍灣大型商場MegaBox頂層18樓的「MegaSky」空中花園6月30日正式啟用，空中花園佔地逾3萬平方呎，採用全透視落地玻璃設計，享270度東九龍維多利亞港景觀。
韓式餐酒館落戶MegaBox
商場同時公佈全新租戶，高級韓式餐酒館GOKSU於6月30日正式進駐九龍灣MegaBox18樓，以首爾大熱的「當代韓屋美學」糅合九龍東開揚高空景致。
餐廳由門面、散座以至戶外露台，完整鋪設韓式秘苑庭院主題，糅合原木、原石、韓紙與綠植，簡約有質感；入夜更可飽覽璀璨東九龍天際夜景，成為打卡與歎酒兩相宜的高空韓式居酒屋。
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