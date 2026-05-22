世界盃｜新都城商場24小時播足104場賽事　恒地力谷「夜晨經濟」

四年一度國際足球盛事世界盃進入最後倒數階段，恒基地產（0012）表示，秉持連結本地社群及推動體育發展的理念，旗下商場將軍澳MCP新都城中心將於6月12日起推「無制限睇波派對」。又指商場將以「離峰行銷」策略帶動「夜晨經濟」。



設280吋4K高清大電視

發展商表示，將夥拍 Now TV 透過場內為活動增設的280吋4K高清大電視，足本直播全部104場賽事。因應今屆賽事多於深夜至早晨等「離峰時段」舉行，MCP新都城中心將推出一系列結合睇波、餐飲及生活配套的安排，拓展夜間及清晨等非繁忙時段的消費場景，提升不同時段人流表現及整體營運效益。

「離峰行銷」策略力谷「夜晨經濟」

恒基兆業地產租務（二）部總經理陳德鳴表示，今屆國際足球盛事的觀賽時段主要集中於深夜至早晨，MCP新都城中心特別以「離峰行銷」策略帶動「夜晨經濟」。 透過延長開放時間（24小時開放），更聯動跨界別及場內商戶，積極拓展不同時段的消費潛力。在全城足球熱潮與全方位宣傳攻勢帶動下，商場預期迎來整體人流及營業額將錄得雙位數增長，當中料運動用品及餐飲商戶受惠。

恒基兆業地產租務（二）部總經理陳德鳴表示，今屆國際足球盛事的觀賽時段主要集中於深夜至早晨，MCP新都城中心特別以「離峰行銷」策略引領「夜晨經濟」。

料吸本地球迷及年青人流 助非傳統營業時段活躍度

陳德鳴續指，MCP希望藉著是次世界足球盛事鼓勵商戶延長營業時間，及提供一步到位的商場觀賽區外賣，共建「夜晨經濟」。 MCP新都城中心將以近2,000呎主題觀戰區及賽事直播為核心，聯動餐飲及零售商戶於非繁忙時段引入主題消費及配套服務，刺激人流及消費轉化。透過推動「離峰行銷」策略，商場期望吸引本地球迷及年青人流，預計活動有助帶動非傳統營業時段的活躍度。

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