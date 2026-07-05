甲廈租務回暖！港島區租金首五月升4.8%　中環傳統寫字樓升逾一成

萊坊最新《香港每月物業市場報告》顯示，甲級寫字樓市場租務勢頭強勁，港島區租金今年首5個月累升4.8%，其中傳統中環寫字樓租金更錄得10.6%升幅，核心甲級寫字樓亦升9.0%，表現跑贏大市。



跨國企業提早續租

報告指出，在高規格寫字樓供應有限的情況下，跨國企業及金融機構傾向提早鎖定額外優質空間，以配合未來擴展需要，帶動提早簽訂續約租約及延長租期。

九龍區跌幅收窄 下半年有望軟着陸

九龍區方面，租金跌幅由2025年下半年的-3.6%，收窄至2026年上半年的-2.06%，九龍中及西九龍租戶諮詢及搬遷活動活躍，非核心區租賃氣氛亦見回暖，顯示需求正逐步擴展。萊坊預期，在保險及金融機構擴張支持下，下半年租賃需求將保持穩定。

零售銷售連升12個月 兩極化趨勢持續

零售市場方面，4月零售銷售額按年升8.6%，連升12個月。當中奢侈品銷售表現突出，百貨公司銷售則錄得下跌 , 中檔及民生商場持續受電商滲透及外遊消費影響，兩極化趨勢加劇。

港島區甲廈租金今年首5個月累升4.8%。

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