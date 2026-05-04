會地九龍塘龍庭里豪宅命名「The Monet」 分三期發展 全盤133伙
撰文：李煥好
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由九龍倉（0004）及會德豐地產持有的九龍塘龍庭里8號全新超級豪宅項目，於今日（4日）正式命名為「The Monet」，項目分三期發展，共設4座分層住宅，提供133伙單位。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，九龍倉及會德豐作為山頂歷史悠久的發展商，數十年來打造多個傳奇超級豪宅項目，The Monet將延續Peak Collection的設計美學。
分三期發展 涉及133伙
發展商指，「The Monet」命名的靈感源自法國印象派大師，另外項目位於獅子山的最高點，正南座向前覽九龍塘低密度開陽中軸線景觀，更可遠眺維多利亞港海景、港島山頂山脊線及港九重要地標。項目亦背靠獅子山及畢架山，位處九龍塘41校網地段。
項目分三期發展，共設4座分層住宅，提供133伙單位，並設九龍頂級豪宅中罕有的尊貴私人會所及偌大園林。
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