會地今年首5個月內累沽1725伙　銷售額破200億較同期增2.7倍

一手新盤銷售轉旺。會德豐地產表示，集團在2026年中前的銷售金額錄為201億元，已較去年早6個月達成此水平，目前已累售1,725伙，較去年同期累售伙數增加2.5倍，銷售金額增加2.7倍。



今年銷售額破200億 暫沽1725伙

當中港島南岸DEEP WAETR SOUTH開售至今累售164伙，共套現29億元；日出康城SEASONS系列，今年至今成交175伙，連同車位及電單車位，共套現約13億元。藍田南半山KOKO HILLS系列，成交167伙，套現約17億元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀（右）

啟德PARK PENINSULA今年暫沽1123伙 套現130億

至於，啟德PARK PENINSULA 系列今年至今沽1,123伙，套現130億元，當中MIAMI QUAY及DOUBLE COAST今年至今共成交466伙，共套現逾41億元。另啟德MONACO系列，今年至今售出46伙，套現近4.8億元。

九龍塘龍庭里、北都古洞項目 適時銷售

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團多個項目陸續登場，包括九龍塘龍庭里超級豪宅項目「THE MONET」及北部都會區古洞項目，會適時公布銷售推廣部署。

九龍塘龍庭里8號The Monet。（蔡偉南攝）

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