鍾培生伯父3688萬沽紀雲峰　持貨14年僅平手離場

二手豪宅交投持續活躍。市場消息指，已故「工廈大王」鍾江海家族後人，剛以約3,688萬元沽出跑馬地豪宅紀雲峰一個兩房單位，持貨14年帳面僅微賺離場。



據資料顯示，上述成交單位為紀雲峰中層C室，實用面積1,451平方呎，屬兩房間隔，最新以3,688萬元易手，折合實用呎價約25,417元。值得留意的是，該成交價較個別銀行網上估價約3,329萬元，高出約10.8%。

持貨14年 帳面賺約4萬離場

據資料顯示，上述單位原業主為愛利高發展有限公司，公司董事包括「工廈大王」鍾江海兒子鍾棋偉 ， 即鍾培生伯父。該公司於2012年以約3,684萬元購入上述物業，持貨至今14年，是次轉手帳面僅賺約4萬元 , 僅屬平手離場。

鍾氏家族近期頻頻出貨

事實上，鍾氏家族近期在物業市場動作頻繁，除上述紀雲峰單位外，鍾氏家族上月亦以約3.05億元大手沽出持有的舂坎角道41號的浩瀚台5幢洋房，並由新加坡基金承接。

跑馬地豪宅紀雲峰。

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