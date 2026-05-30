鍾培生家族3.05億沽舂坎角浩瀚台5幢洋房　新加坡基金承接

超級豪宅市場繼續暢旺，「百億富四代」鍾培生家族或相關人士持有的舂坎角道41號的浩瀚台，涉及5幢洋房等物業，於今年3月份以招標形式推出放售，意向價3億元。據最新資料顯示，該批洋房物業最新以3.05億元沽出，以項目總建築面積約15,750平方呎計算，成交呎價約19,365元。



浩瀚台為罕有的低密度住宅發展項目，位於舂坎角道41號，於1980年落成，地盤面積約21,170平方呎，現由五座樓高兩層的洋房組成，總建築面積約15,750平方呎，每座洋房實用面積介乎3,150至3,709平方呎，共設12個私家車位，具長線投資與分拆業權出售潛力。

新買家為新加坡房地產基金

浩瀚台在今年3月份推出招標，並於4月28日截標，意向價約3億元。而據最新資料，浩瀚台在5月初落實以3.05億元沽出，新買家為OCEAN VIEW LIMITED，其公司董事包括麥俊儼（MAK, CHUN IM ABEL）及CHOO, KONG THIEN，二人分別為新加坡房地產私募股權投資管理公司SC Capital Partners的高層，其中麥俊儼為該公司的投資與資產管理團隊的執行董事，而CHOO, KONG THIEN則為該公司的董事總經理。

原業土為「工廈大王」鍾氏家族

至於浩瀚台原業主為REMADOUR ESTATE LIMITED，其公司董事包括6位姓鍾的人士，當中包括華厦置業集團主席鍾棋偉、華廈置業執行董事鍾仁偉等人士。而鍾仁偉則為名人鍾培生的父親。

浩瀚台位處港島南區傳統豪宅地段，距離赤柱廣場及赤柱市集僅數分鐘車程，前往跑馬地、銅鑼灣及中環等核心商業區約需15至20分鐘車程。

↓↓舂坎角道41號浩瀚台↓↓

舂坎角道41號浩瀚台為罕有的低密度住宅發展項目。

老牌地產商家族擁大量物業資產 市傳逾百億

鍾氏家族為本港知名老牌地產商家族，在港擁有大量物業資產，市傳高達逾百億元。鍾培生的曾祖父為新加坡華僑鍾奕莊，作為珠寶師為家族累積資金，而鍾培生的祖父為鍾江海更被外界稱為「工廈大王」，為華廈置業（早前股份代號：0278）的創辦人。

不過該家族在2024年4月11日，以每股現金6港元將華廈置業私有化，溢價約36%至40%，但較資產淨值折讓達42.28%。

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淺水灣南灣道萬呎巨宅市值20億

據了解，華廈置業持有多項貴重物業，包括目前鍾培生居住的淺水灣南灣道4A，樓高5層，面積超過1萬平方呎，鍾培生曾於媒體訪問裡透露，同類屋苑呎價約2.2萬元，而其豪宅逾1萬平方呎，因此估計該大宅市值約20億元。該大宅內有麻雀房、酒窖、健身室、蒸氣室和超大衣帽間等眾多設施，天台享開揚海景。而客廳外面的花園分成兩層，放置了戶外餐枱餐椅，可容納幾十人開party，另一邊則設有鍾培生的專屬擂台。

此外，鍾氏家族持有港島南區不少獨立屋及豪宅，同時在港持有大量工業大廈，估計總面積超過60萬平方呎。

↓↓淺水灣南灣道4A號洋房↓↓

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鍾培生所居住的淺水灣南灣道4A的5層高獨立屋豪宅。（資料圖片）

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