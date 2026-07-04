「自殺勝地」累事　長洲東堤小築呎價逾兩千蚊開拍　代理：好難賣

有「自殺勝地」之稱的長洲東堤小築，近日有兩伙業主盤於拍賣場上低價放售，涉及一伙中層戶及一伙頂層天台戶，實用面積均為395平方呎，分別開價88萬及108萬元推出拍賣，呎價低至2,228元，較公屋呎價更平。有代理透露，該單位並非事故單位，惟所屬屋苑為知名「自殺勝地」，故「好難賣」，需低價推拍。



涉及的兩伙單位均位於長洲東堤小築2座，包括低層A室，實用面積395平方呎，業主開價88萬元，呎價約2,228元，較公屋呎價水平更低。而另一伙為頂層連天台單位，實用面積395平方呎，外連260平方呎天台，業主開價為108萬元，呎價約2,734元。另外，單位曾於上月開拍，惟未獲承接。是次第二度拍賣，單位開價均各自調低10萬元。

↓↓長洲東堤小築2座低層A室↓↓

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受累「自殺勝地」 開價低估價三成

市場人士透露，上述兩伙單位屬同一業主所有，單位並非凶宅，由於所屬屋苑為知名「自殺勝地」，故「好難賣」，需低價推出市場拍賣。上述兩伙單位之開價較銀行估價125萬元及145萬元，分別低出30%及26%。

↓↓長洲東堤小築2座頂層天台戶↓↓

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當年斥資逾280萬買入兩伙

資料顯示，業主以兩間不同公司之名義入市，於2014年先後斥120萬及163.88萬元購入單位。若以開價售出，則持貨十年，分別帳蝕約26.7%及約34.1%。

長洲東堤小築又名邁亞美度假村。

過去30年至少20宗命案

長洲東堤小築又名邁亞美度假村，為一群建於長洲東面海灘旁的平房式物業，多以短租形式租予遊客。據網上資料記載，東堤小築多年前曾是燒炭黑點，過去近30年間被揭發至少20多宗命案。惟凶宅網並無列明哪些單位屬於凶宅，加上據悉部分門牌曾被更改，故於該屋苑置業，有機會誤購凶宅而不自知，買家只能依賴區內代理提供相關資訊。

東堤小築最轟動的命案發生於1989年，據悉一名身穿紅衣的女子殺子後吊頸身亡，其後屋苑不時傳出靈異傳聞。

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