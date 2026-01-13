長洲「自殺勝地」蝕入肉　外籍客210萬執東堤小築　樓價蒸發逾36%

有「自殺勝地」之稱的長洲東堤小築，近日錄得大幅蝕讓成交。屋苑一伙頂層連天台單位以210萬元易手，呎價約6,000元。有代理透露，該單位並非事故單位，原業主於2020年以330萬元購入，持貨5年後帳面蝕讓120萬元離場，貶值幅度達36.4%。



上述成交單位為東堤小築1期5座頂層連天台戶，實用面積350平方呎，外望海景。區內代理透露，單位並非事故單位，原本以238萬元放盤，最終獲外籍投資者以210萬元購入作收租用途，呎價約6,000元。

上手持貨逾五年 帳蝕36.4%走

資料顯示，單位由一名中醫師及相關人士於2020年以330萬元購入，當年成交呎價達9,429元，一度創東堤小築新高，至今仍為屋苑歷史次高紀錄。惟持貨逾五年後，業主帳面蝕讓120萬元離場，期內貶值36.4%。

長洲東堤小築又名邁亞美度假村。

過去30年至少20宗命案

長洲東堤小築又名邁亞美度假村，為一群建於長洲東面海灘旁的平房式物業，多以短租形式租予遊客。據網上資料記載，東堤小築多年前曾是燒炭黑點，過去近30年間被揭發至少20多宗命案。惟凶宅網並無列明哪些單位屬於凶宅，加上據悉部分門牌曾被更改，故於該屋苑置業，有機會誤購凶宅而不自知，買家只能依賴區內代理提供相關資訊。

東堤小築最轟動的命案發生於1989年，據悉一名身穿紅衣的女子殺子後吊頸身亡，其後屋苑不時傳出靈異傳聞。