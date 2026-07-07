中環甲廈租金反彈7%　惟零售兩極化　商場空置率13.7%創歷史新高

商業房地產市道走勢各異，仲量聯行指，寫字樓市場受強勁的新股（IPO）市場及內地資金流入帶動回暖 , 其中中環甲級寫字樓租金上半年升幅最大。不過零售市場則呈兩極分化 , 核心區街舖空置率由去年底10%回落至9.1%，創2020年以來最低。惟優質商場空置率升至13.7%的歷史新高。



中環空置率回落至8.8% 創43個月新低

仲量聯行香港商業部主管郭禮言表示，甲級寫字樓當中，中環甲廈租金上半年升幅最大 , 升幅達7.3%。他預測全年中環甲廈租金升10%至15%，惟其他地區甲廈租金不會增長多於5%。他續指 , 甲廈租金復甦主要受強勁IPO市場及內地資金流入帶動，擴充租戶主要為投資基金、保險公司、法律服務機構及金融科技企業，其選址絕大部分鎖定核心商業區。

市場對中環寫字樓需求殷切，仲量聯行研究部資深董事鍾楚如表示，外溢效應正惠及個別商業區，指標商廈如國際金融中心一期及二期，租金分別攀升23.4%及20.2%，呎租雙雙突破130元。截至6月底，中環空置率回落至8.8%，創43個月新低。

仲量聯行指，零售市場呈兩極分化 , 核心區街舖空置率由去年底10%回落至9.1%，創2020年以來最低，惟優質商場空置率升至13.7%的歷史新高。

街舖空置率創2020年以來最低

零售市道方面，該行指出，核心區街舖空置率回落至9.1%，為2020年以來最低。2026年上半年，新進駐香港的非本地品牌數目較去年下半年增加38.8%。

零售市場現結構性轉變 商場空置率創新高

仲量聯行香港商舖部資深董事陳永慧表示，零售市場正經歷結構性轉變。核心區街舖空置率由去年底10%回落至9.1%，創2020年以來最低。惟優質商場空置率升至13.7%的歷史新高。

陳永慧指出，內地新進駐品牌的類型已拓展至多個範疇，包括化妝品、生活百貨及電子產品等 , 惟本地品牌結業潮持續。面對網購競爭，零售市場壓力未減。

仲量聯行表示，銀行對商業資產融資仍審慎，利率走向不明朗持續抑制投資意欲。

投資活動放慢 用家主導市場寫字樓

投資市場方面，仲量聯行資本市場部執行董事陳柱衡表示，上半年投資活動放慢，市場以用家為主，寫字樓自用買家佔總投資額約56%。商舖需求則來自教育機構、證券行、安老院舍及餐飲企業等用家。該行預計今年甲廈資本價格趨平穩，核心區街舖資本價格料跌0%至5%。

而受中環及灣仔/銅鑼灣寫字樓租務暢旺帶動，整體寫字樓資本價格過去六個月微升0.4%，為2021年以來首度錄得升幅。核心區街舖資本價格繼2025年調整17.1%後，上半年跌幅收窄至3.1%。

銀行對商業資產融資仍審慎

陳柱衡指出，銀行對商業資產融資仍審慎，利率走向不明朗持續抑制投資意欲。展望下半年，住宅地皮將成投資焦點，逾1億元甲廈續受內地資金追捧，3億至5億元酒店盤源料趨緊絀。政府「城中學舍計劃」下，乙丙級商廈漸成另類投資機遇。

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