屯門琨崙洋房銀主盤1950萬沽　5年輸近千萬　業主借財仔Plan入市

二手市場轉旺，銀主加快沽貨。當中屯門琨崙青玥琳洋房銀主盤新近以1,950萬元沽出，單位5年貶值32%。據資料指，原業主曾向發展商指定財務公司承造樓價9成「財仔Plan」入市。



是次成交為屯門琨崙青玥琳洋房，實用面積2,389平方呎，屬三房間隔，單位新近以1,950萬元易手，呎價8,162元。

屯門琨崙。（網上相片）

借發展商9成「財仔Plan」入市 首50個月免息按揭貸款

據成交紀錄冊顯示，原業主2021年以2,862萬元購入，當時採120天付款辦法，同時獲發展商旗下財務公司提供的首50個月免息按揭貸款，最高借貸金額為樓價90%，當中樓價20%可分50期免息償還，平均每期償還金額為樓價0.4%。

及後在第51至86個月，以最優惠利率P減2.5厘連貸款及利息供款償還，及後在第87個月利息則以最優惠利率P。

五年帳面蒸發912萬

最終料因供樓成本急增，單位被相關財務公司沒收出售，單位5年轉手，帳面蒸發912萬元，單位期內貶值32%。

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