銅鑼灣、中環一線街舖空置率「歸零」　戴德梁行料海外品牌續進駐

零售市道略為回暖，核心商業區舖位空置率出現回落情況。戴德梁行發布2026年上半年香港物業市場回顧，指出核心區整體舖位空置率大幅回落， 其中銅鑼灣及中環一線街舖目前空置率更加連續兩個季度「歸零」。戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝預期，海外品牌將繼續進駐本港， 下半年銅鑼灣及中環一線街舖租金有望升3%至5%。



據戴德梁行資料，在商舖市場方面，中環以及旺角的第二季平均呎租分別為437及362元，分別按年上升1.7%及1.2% 。惟尖沙咀及銅鑼灣平均呎租分別為860及804元，錄跌4.6%及1.2%。

四大核心區呎租走勢圖。（戴德梁行資料）

銅鑼灣及中環一線街舖目前空置率歸零

空置率方面，整體核心區一線街舖平均空置率由上一季4.2%升至5.4%，主要受九龍區空置率上升所致，尖沙咀及旺角空置率分別由今年首季的7.1%及6.1%，各自上升至8.3%及8.6%。

各區舖位空置率較高峰期大幅回落

不過數據顯示 ，銅鑼灣及中環一線街舖目前空置率最新已經連續兩個季度「歸零」。對比2020年空置率高峰期，銅鑼灣曾高見13.1%，中環18.3% 。而尖沙咀和旺角目前的空置率，亦較高峰期分別回落9.6及15個百分點 。核心區整體空置率也由2020年高位18.5%大幅回落至5.4%。

四大核心區一線街舖空置率走勢圖。（戴德梁行資料）

海外品牌料陸續進駐

蕭亮輝預期，下半年銅鑼灣、中環一線街舖租金有望升3%至5%，其中尖沙咀及旺角則升1%至2%。他特別提到，更多海外品牌視香港為拓展亞洲市場的戰略跳板，預計將繼續進駐本港，銅鑼灣及中環由於旅客及本地人流穩定，將繼續受零售品牌注視。

零售銷售方面，截至5月已連續13個月錄得按年增長，年初至今銷售貨額約1,715億元，按年升10.6%，其中珠寶鐘錶大升26.2%。餐飲業方面，面對北上消費及營運成本上升，各區餐飲租金下半年料錄得1%至2%輕微跌幅。

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝。

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