戴德梁行：中東局勢暫未影響本港樓市　全年樓價看升最多10%

戴德梁行今日（14日）發表《2026年第一季香港物業市場回顧及展望》，指出縱使中東地緣政治局勢緊張，住宅樓市持續向好，本季度住宅成交宗數分別按季及按年升9%和53%，全年樓價看升最多10%。



農曆新年後住宅市場更趨活躍，一手新盤去貨加快，二手買家入市提速，購買力持續釋放。中東地緣局勢暫未明顯影響樓市。自去年3月起，住宅買賣合約連續13個月超5,000宗，今年2月更近6,700宗。首季住宅總成交約18,650宗，按年升53%，按季升9%。期內一手成交約佔整體三成。

料避險資金流入本港 支持低拆息、利好樓市

戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，首季樓市價量齊升，中東地緣政治局勢對本港樓市未帶來明顯衝擊，2月及3月住宅買賣合約均超6,000宗。展望後市，預期或有更多避險資金流入本港，而支持低拆息並利好樓市。

全年樓價升幅有望達7至10%

展望後市，她預測全年成交量達6.5萬至7萬宗。至於樓價走勢，若中東地緣政治局勢能於短期內緩和，相信對本港樓市影響將屬有限，全年樓價升幅有望達7%至10%。惟若局勢進一步升溫，將影響通脹或股票市場等，或對息口及買家入市心態構成壓力，全年樓價升幅則預計約為5%。

戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢。（李煥好攝）

今年首兩個月整體住宅樓價累升2.6%

戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明補充，住宅交投活躍支持樓價上行。差估署截至2月的數據顯示，今年首兩個月整體住宅樓價累升2.6%；據該行追蹤的中小型單位指數，首季樓價較去年底升近5%。

另一方面，來港人才帶動租賃需求強勁，租金指數再創新高，加上息口偏低，吸引投資者入市並加快租客及準買家決定。

戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明。（李煥好攝）

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