超級甲廈｜長江集團中心連錄高價租務　高層戶成交呎租達130元

長實集團（1113）旗下中環夏愨道10號的和記大廈重建項目長江集團中心二期，新近錄得高價租務個案，個別高層單位成交呎租約130元，屬該廈高位水平。



據代理消息，長江集團中心二期連環錄得兩宗租務個案，其中包括高層西座01室，面積約7,053平方呎，成交呎租約130元，屬該廈呎租高位水平，單位月租約92萬元。

同廈中高層西座01室，面積約5,268平方呎，則以呎租約120元租出，折合月租約63萬元。

長江集團中心二期分東、西兩座，項目樓高41層，總建築面積達550,000平方呎，標準辦公室樓層建築面積約17,300平方呎，並提供185個車位；樓層採用方正及無中柱式設計，可為租戶提供更靈活空間；而且不論任何面積的租戶，均可享有寬闊的維港景致。

翻查資料，項目前身和記大廈早於1974年落成，樓高23層，總樓面逾50萬平方呎，曾為和記黃埔集團總部。在多年前長實已部署重該廈，在2008年獲已獲重建47層高商廈，及後在2012年又改為41層。而在2018年該廈向租戶發出遷出通知，並同年宣佈落實重建。

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