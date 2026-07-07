商人陳振聰將軍澳富麗花園天台相連戶　「半契」推拍開價433萬

在已故華懋集團主席龔如心遺產案中敗訴、已被頒令破產的陳振聰，他與妻子譚妙清各持一半業權的將軍澳富麗花園頂層連天台相連戶，新近被法院頒令推出拍賣，涉及單位不提供樓契，並只有陳振聰所持的二份之一業權，開價433萬元。



相連戶估價合共1632萬

上述單位為將軍澳富麗花園1座頂層連天台相連戶，實用面積合共約1,112平方呎，原則為兩伙三房戶，天台總面積約918平方呎。負責進行拍賣的忠誠拍賣表示，兩個單位的銀行估價合共約1,632萬元。

陳振聰與妻子1995年買入價638萬

資料顯示，陳振聰與妻子譚妙清早於1995年期間，透過聯命形式先後斥資逾325萬元與逾313萬元、即合共逾638萬元買入上述富麗花園兩伙頂層單位。

商人陳振聰在已故華懋集團主席龔如心遺產案中敗訴，又因拖欠華懋慈善基金在遺產案和其後上訴案的訟費約2800萬元，5年前被頒令破產。

商人陳振聰偽造已故華懋集團主席龔如心遺囑，在2013年被判入獄12年。(資料圖片)

華懋已故前主席龔如心。（視覺中國）

將軍澳富麗花園。

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