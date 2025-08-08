陳振聰被破產快滿4年　受託人反對自動解除破產令　官押後9.8處理

商人陳振聰在已故華懋集團主席龔如心遺產案中敗訴，又因拖欠華懋慈善基金在遺產案和其後上訴案的訟費約2800萬元，4年前被頒令破產。受託人申請反對自動解除陳的破產令，今(8日)在高等法院聆案官席前處理。聆案官把案件押後至9月8日再訊，並頒令暫緩自動解除破產。



陳振聰在遺產案敗訴後，因拖欠華懋慈善基金在遺產案和其後上訴案的訟費，涉款約2800萬元。華懋慈善基金於2020年申請陳振聰破產，高等法院於2021年8月12日頒令陳破產。

陳振聰在2021年8月12日被頒令破產，原定於2025年8月12日可解除破產令。（梁鵬威攝）

陳振聰在龔如心的爭產案敗訴後，被指拖欠訟費約2800萬，最後被頒令破產。

若無人反對破產令4年後自動解除

若破產人士以前從未被頒令過破產，只要債權人沒有提出有效的反對理由，而破產人亦切實遵守《破產條例》的規定，有關破產令會在頒布當日起計算的四年後解除。

陳案受託人提出反對

由於陳案的受託人申請反對自動解除破產令，案件今在法庭處理，陳振聰未有到庭，也沒有律師代表。聆案官提及破產管理署曾去信法庭，建議案件押後。聆案官遂把案件押後至9月8日再訊，並頒令暫緩自動解除破產。

案件編號：HCB 6563/2020