陳振聰被指不合作　高院下令延長其破產令4年至2029年

商人陳振聰在已故華懋集團主席龔如心遺產案中敗訴，又因拖欠華懋慈善基金在遺產案和其後上訴案的訟費約2800萬元，4年前被頒令破產。受託人指陳振聰不但拒絕供款，亦未回應查詢，認為他不合作，反對自動解除其破產令，案件今（9日）在高等法院再訊時，聆案官黃健棠聽取受託人的理據後，接受其申請，並延長陳的破產令4年，即陳的破產令要維持至2029年，另陳需支付受託人訟費5.5萬元。



陳振聰被延長破產令4年。（梁鵬威攝）

陳振聰曾捲入龔如心的爭產案，陳最終敗訴，並因而欠下巨額訟費。（視覺中國）

陳振聰因未付爭產案訟費而被申請破產

陳振聰在龔如心的遺產案敗訴後，因拖欠華懋慈善基金在遺產案和其後上訴案的訟費，涉款約2800萬元。華懋慈善基金於2020年申請陳振聰破產，高等法院於2021年8月12日頒令陳破產。

若破產人士以前從未被頒令過破產，只要債權人沒有提出有效的反對理由，而破產人士切實遵守《破產條例》的規定，有關破產令會在頒布當日起計算的四年後解除。

受託人指陳振聰拒作供款亦未回應查詢

案件今再訊時，陳振聰缺席聆訊，亦未有派律師代表到庭。聆案官庭上透露，受託人指稱陳振聰不合作，行為亦不令人滿意，包括拒絕回應受託人的查詢、拒絕提供自已的財政資料和未有作出供款，因此申請反對自動解除陳的破產令。聆案官認為，受託人已證實相關說法，又指陳未有作出回應。

聆案官因此批准受託人的申請，延長陳的破產令4年，以本年8月11日開始計算。聆案官另頒令，陳需支付受託人訟費5.5萬元。

案件編號：HCB 6563/2020