昔日「Game迷聖地」龍珠商場迷你舖420萬沽　4萬蚊一呎貴過豪宅

曾為90後遊戲機迷聖地的九龍城龍珠商場，最新錄得迷你舖成交。涉及一個位於地下層的舖位，實用面積約100平方呎，新近以420萬元成交，呎價達4.2萬元。若以業主當年的49.8萬元的買入價計算，則該舖於40年間大幅升值370.2萬元或逾7倍。



涉及物業為九龍城太子道西368至374號龍珠商場（龍珠樓）地下G17號舖，實用面積約100平方呎，最新以420萬元易手，呎價約4.2萬元。資料顯示，新買家為一名王姓人士。

遺產接管人放售 40年升值逾7倍

據紀錄，該物業原本由兩名業主以聯名方式共同持有，二人早於1986年斥資49.8萬元購入。其後，因其中一名業主離世，該物業於2022年5月由遺產管理人（Administrator）正式接管。另外，若以當年的買入價計算，則該舖於40年間大幅升值370.2萬元或逾7倍。

曾為遊戲機迷聖地 現淪為死場

該物業為龍珠商場地下外圍的街舖。值得留意，龍珠商場曾被譽為90年代Game迷聖地。在網際網路尚未普及、單機遊戲與家用主機盛行的90年代，龍珠商場更是全港電玩迷的尋寶天堂，當年場內二、三樓擠滿了近 20 間遊戲機舖。另外，當年龍珠商場內亦開滿「抄碟」的店舖，吸引不少學生及機迷流連

但隨著年代改變、網路遊戲興起，實體「Copy碟」（盜版光碟）的黃金時代徹底終結。如今的龍珠商場已淪為典型的「死場」、九成以上的店舖長期重門深鎖，成杳無人煙之地。

龍珠商場。（資料圖片）

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