舖市寒冬關「老蘭」咩事？中環雲咸街全幢舊樓1.4億沽　高叫價2成

商業房地產市場漸趨回暖，核心商業區錄商住物業大手成交。由經營珠寶生意的曾氏家族所持有的、位於中環雲咸街的愛雲大廈全幢，新近以約1.4億元易手，呎價約18,175元。



值得留意，該物業於今年3月底推出市場標售，因其「位處老蘭」及全幢放售的稀缺性，而引發投資者競價。不僅三個月成功沽出，其成交價較意向價推高逾兩成。



上述成交物業為雲咸街18至20號愛雲大廈全幢，為一幢早於1964年落成、樓高7層的商住樓宇，地下低層設有兩個商舖。物業屬獨立地段及單邊位置，地盤淨面積約1,301平方呎，總批則面積約7,703平方呎。該大廈最新以約1.4億元成交，呎價約18,175元。

上述成交物業為雲咸街18至20號愛雲大廈全幢，為樓高7層的商住樓宇。（資料圖片）

老牌家族13萬買地建成大廈 意向價1.15億放售

值得留意的是，該物業由經營珠寶生意的曾氏家族持有，於1954年以13萬元購入前身的地皮，於1964年成功重建為愛雲大廈。該物業於今年三月底方推出市場標售，業主意向價為1.15億元。換言之，是次成交價較意向價高出2,500萬元或約21.9%。

物業地下低層設有兩個商舖。（資料圖片）

放盤掀投資者競價 造價高意向逾兩成

市場人士透露，中環核心區的全幢商住物業「極度罕有」，該大廈更鄰近蘭桂坊一帶，屬「買少見少」。因此物業放盤後，即引發投資者競價，最終成交造價較業主的意向底價1.15億元，大幅高出逾兩成。

地段為「商業」用途

資料顯示，上述雲咸街18至20號愛雲大廈全幢，以及毗鄰雲咸街22至28號四寶大廈部份商業物業，業主於3月份一併放售，當時意向價分別為1.15億及8,200萬元。據悉，兩項標售物業均以「現狀」部分交吉及部分連租約出售，相關地段現規劃為「商業」用途。

市場人士透露，中環核心區的全幢商住物業「極度罕有」，該大廈更鄰近蘭桂坊一帶，屬「買少見少」。（資料圖片）

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