黃竹坑南匯廣場呎價2600元重返30年前　「獅球嘜」家族9200萬承接

黃竹坑乙級商廈南匯廣場三層全層樓面，連同兩個車位，新近以9,200萬元易手，呎價低見約2,600元，重返30年前水平。買家為「食油龍頭」之一的「獅球嘜」合興集團洪氏家族，原業主為瑞士巨企大昌華嘉（DKSH），自用29年，帳面僅獲利約108萬元，近乎平手離場。



市場消息指，成交物業為黃竹坑南匯廣場21樓A及B座全層，面積約22,874平方呎，上月以6,030萬元易手，呎價約2,636元；另23樓A座全層，面積約11,438平方呎，以3,170萬元易手，呎價約2,771元。兩筆交易合共涉資9,200萬元，涉及逾3.4萬平方呎樓面，另連大廈1樓兩個車位。

黃竹坑南匯廣場。

2018年高峰期呎價普遍逾萬元 現蒸發逾七成

資料顯示，該廈今年以來另錄4宗成交，全屬面積約千呎細單位，呎價介乎3,500至4,200元。回顧2018年高峰期，該廈成交呎價普遍逾萬元，即使到了2021年，呎價仍能保持7,000至8,000多元水平，只是近年級級下跌。最新成交呎價僅2,636元，已重返約30年前水平。

原業主大昌華嘉1997年9092萬購入 持貨29年近乎平手離場

原業主大昌華嘉（DKSH），於1997年7月以約9,092.42萬元購入物業，持貨約29年，現以9,200萬元沽出，帳面僅獲利約107.58萬元，微利約1%。

消息指 , DKSH為一家總部設於瑞士的大型跨國企業，早於兩年前已承租區內新落成的偉華匯（現稱大新金融廣場）。

買家為「獅球嘜」合興集團90年老字號

消息指 ,新買家為「獅球嘜」合興集團 90年老字號 ，於1936年創立，以生產「獅球嘜」食油聞名，至今近90年歷史。1988年在港上市，家族第三代及第四代接班人曾將業務擴展至中國北方，代理「吉野家」及「冰雪皇后」等快餐品牌。該公司於2021年私有化撤銷上市地位，是次在商廈寒冬市場出手。

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