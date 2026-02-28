偉華集團黃竹坑甲廈偉華匯10層連地舖8.38億沽　大新金融承接

商廈市場錄得大額成交個案。創立超過半世紀、經營影音包裝及美容包裝用品生產商的本地廠家偉華集團，近年轉戰本地房地產市場，在2017年成立偉華置業，主打工商廈項目。偉華集團旗下、2024年落成的黃竹坑香葉道36號的全新甲級商廈「偉華匯Viva Place」，其中6至18樓合共10層，連內地下商舖，最新由大新金融（0440）以逾8.38億元連同大廈命名權、20個車位及相關廣告位購入，有關物業總面積約117,672方呎，呎價約7,128元。



萊坊商業物業市場董事總經理夏博安指，項目採用高規格配置，環保節能的建築材料，大廈大堂設計現代化，並於16樓設有空中花園，同時獲BEAM Plus 綠建環評及 WELL Core 健康建築金級認證，為企業打造高效環保的工作環境，特別適合用作後勤辦公室。隨着市場氣氛改善，預期在用家需求及投資意欲回升帶動下，今年寫字樓成交有望上揚。

翻查資料，發展商在2024年4月份大廈落成時曾表示，「偉華匯Viva Place」項目由收購、補地價到重建，總投資額高達約40億元，當時推出招租，意向呎租約28至36元。

偉華集團早於1973年成立設廠，創辦人為資深投資者蔡經陽，集團主要生產影音包裝及美容包裝用品，惟近年轉戰房地產市場。其兒子蔡敬業擔任偉華置業執行董事。

