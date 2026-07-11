擔心遲睇樓會走寶！專才VR視像睇樓　終1.85萬租The Holborn一房

住宅租賃市場暢旺，鰂魚涌The Holborn 一伙一房單位近日獲專才垂青，該專才因擔心錯失心水單位，決定不等「交吉」實地參觀，即以VR視像睇樓，最終以每月1.85萬元承租單位，呎租約72.5元。



中原地產分行副區域營業董事陳凱超表示，是次租賃成交為鰂魚涌The Holborn B座中高層B5室，實用面積255平方呎，屬一房間隔，座向西南望開揚景，單位新近以1.85萬元租出，呎租約72.5元。

VR視像睇樓 專才1.85萬承租

至於新租客為專才人士，已於區內物色高層租盤一段時間，由於單位仍有現租客居住，無法安排實地睇樓，原本屬意在「交吉」後才實地參觀，但有見同區租盤去貨速度飛快，擔心稍慢一步便會錯失心水單位，最終VR視像睇樓後即時拍板承租。

租金回報約近3.5厘

據知，上址業主於2023年以642萬元入市，持貨至今3年，以是次租金1.85萬元計，料租金回報約近3.5厘。

鰂魚涌THE HOLBORN。

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