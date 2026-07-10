盛滙李根興劈價逾半　終1258萬沽北角英皇道地舖　應對投資者贖回

由投資者李根興創辦的盛滙商舖基金，正面對投資者贖回需求。基金最新以1,258萬元沽出北角英皇道一個約380呎地舖，呎價約3.3萬元。該舖位曾於去年叫價2,600萬元放售，故最新成交價較叫價「腰斬」。



涉及物業為北角英皇道165至175號公主大廈地下4號舖，建築面積約380平方呎，門闊約14呎，舖深約20呎。該舖最新以1,258萬元易手，呎價約33,105元。據悉，該物業現由餃子店長租，租期為三年，每月租金合共約5.5萬。若以最新成交價計算，新買家享約5.3厘租金回報。

商舖造價受壓跌勢未止 放售逾年終劈價沽

值得留意，過去數年零售市道欠佳，拖累商舖造價徐徐下跌。該舖位實則早於去年以2,600萬元放售，惟一直未獲承接。直至今年，基金多次下調叫價，5月份更大幅劈至1,430萬元，最終累劈1,342萬元或51.6%沽出。

涉及物業為北角英皇道165至175號公主大廈地下4號舖，建築面積約380平方呎。（資料圖片）

2023年斥2.13億掃一籃子舖

資料顯示，盛滙商舖基金於2023年11月，共斥2.13億元購入包括上述舖位在內的公主大廈地下一籃子物業。目前，該廈地下1、10至13號舖仍在放售，建築面積約2,640平方呎。該舖原本索價6,500萬元，基金新近狠劈約三成半至4,250萬元求售。

北角英皇道165至175號公主大廈地下1、10至13號舖，建築面積約2,640平方呎。（資料圖片）

大方認劈價 憂五至十年亦難「返家鄉」

當時，基金創辦人李根興回應《香港01》查詢時大方承認劈價，並直言「無嘢㗎，幾年前買入，依家賣出去所以蝕」。他透露，基金此舉一方面是為了向市場彰顯流動性，即使部分物業要蝕讓亦會照樣出售，套現後可轉戰坊間其他「平靚盤」，另一方面則是為了應付投資者的贖回要求，「唔通同佢哋講唔准拎錢走，要等啲舖賺錢再拎錢走，咁咪死得，等五年十年都唔知返唔返到家鄉。」

李根興指使部分物業要蝕讓亦會照樣出售，套現後可轉戰坊間其他「平靚盤」。（羅國輝攝）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。