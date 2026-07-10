CCL倒插0.77%！創今年內最大跌幅　報159.54點　分折料反覆整固

中原城市領先指數CCL最新報159.54點，按周跌0.77%，創今年內最大跌幅，是6月18日美國聯儲局及本地大型銀行宣布維持利率不變當周的市況。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中證監嚴打內地資金跨境違規流出，港股回落，恒指失守24,000點關口，而且美國加息預期升溫，加上聚焦世界盃，一二手交投皆放緩，影響CCL連升5周後回落，樓價高位整固，指數仍為2023年9月初後近3年第3高。



雖然近日美伊再爆發軍事衝突，但港股反彈重越24,000點以上，加上發展商積極部署推售新盤，銀行調高按揭貸款現金回贈，以及世界盃即將進入尾聲等利好消息，預料短期樓價升勢未變，惟將反覆整固，升幅減慢。CCL距離第三季165點目標，現時相差5.46點或3.42%。



較歷史高位跌16.62%

自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升18.04%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升18.27%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升17.43%，較2021年8月191.34點歷史高位跌16.62%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報160.93點，按周跌0.78%。CCL（中小型單位）報159.48點，按周跌0.81%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊結束3周連升，跌幅均為今年1月中後25周最大，指數同為2023年9月初近3年第3高。CCL（大型單位）報159.88點，按周跌0.52%，終止4周連升，指數仍為2023年10月底後逾2年半次高。

港島、新界西私樓齊跌，分別跌0.78%及1.5%。

港島、新界西私樓齊跌

四區樓價，二跌一升一持平。港島CCL_Mass報160.94點，按周跌1.93%，結束3周連升，跌幅為2025年12月底後28周最大，指數仍為2023年9月底後近3年第6高。新界西CCL_Mass報142.73點，按周跌1.50%，跌幅為今年4月底後10周最大，指數仍為2023年10月底後逾2年半第7高。

九龍CCL_Mass報161.13點，按周無升跌，指數仍為2023年7月初後3年次高。新界東CCL_Mass報172.80點，按周升0.21%，連升2周共0.36%，指數創2023年9月初後近3年次高。

今年CCL暫升逾一成

2026年計，CCL暫時累升10.71%，CCL Mass升10.85%，CCL（中小型單位）升10.66%，CCL（大型單位）升10.95%，港島升14.83%，九龍升11.33%，新界東升8.94%，新界西升7.53%。

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